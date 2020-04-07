Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: "Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет"

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На совещании 7 апреля Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости коронавирусом.

- У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет, - цитирует президента belta.by.

Президент подчеркнул:

- Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать.

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