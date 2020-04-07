«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству
7 апреля Александр Лукашенко заслушал доклад о том, насколько готова система здравоохранения бороться с распространением коронавируса, и потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты.
- Я премьер-министра (Сергея Румаса. - Ред.) и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие, - заявил Александр Лукашенко.
Также рассказал о...
...ШАРФАХ
Вся вертикаль власти должна решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни.
«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?»
...ДЕФИЦИТЕ
«Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».
...РЕЗКОМ РОСТЕ ЦЕН
«У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь».
По информации belta.by
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