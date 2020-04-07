2020-04-07T14:34:22+03:00
Политика
КП Беларусь

«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству

А роста цен на санитайзеры и лимоны быть не должно
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Лукашенко требует защитить врачей.Лукашенко требует защитить врачей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

7 апреля Александр Лукашенко заслушал доклад о том, насколько готова система здравоохранения бороться с распространением коронавируса, и потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты.

- Я премьер-министра (Сергея Румаса. - Ред.) и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие, - заявил Александр Лукашенко.

Также рассказал о...

...ШАРФАХ

Вся вертикаль власти должна решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?»

...ДЕФИЦИТЕ

«Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».

...РЕЗКОМ РОСТЕ ЦЕН

«У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь».

По информации belta.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Доктор Комаровский о мнениях и ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Знаменитый украинский доктор, считает, что в Беларуси карантин не введен по совету врачей (подробности).

Директор РНПЦ «Кардиология» прокомментировал слухи насчет COVID-19 и центра.

Центр будет перепрофилирован, только если пневмония обретет массовость, а Минздрав отдаст приказ (подробности).

Белоруска рассказал о ситуации в Швеции, где, как и в Беларуси, нет карантина.

Правительство Швеции принимает меры, связанные с нераспространением COVID-19, но жесткими их не назовешь (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: "Я уже министру говорил: Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей"
«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: "Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет"
«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей
Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"
«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива
Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"
В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов
В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики
Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Православные верующие празднуют Благовещение