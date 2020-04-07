2020-04-07T16:16:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей»

Президент высказался о спасении тех, кто заболел коронавирусом
Ирина ВЕТРОВА
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Александр Лукашенко: "Мы должны с вами победить красиво". Фото: belta.by.Александр Лукашенко: "Мы должны с вами победить красиво". Фото: belta.by.
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7 апреля на совещании у Александра Лукашенко шла речь о готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавируса.

Президент отметил, что сейчас нужно бороться за жизнь каждого человека.

- Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать", - цитирует президента телеканал СТВ.

Лукашенко подчеркнул:

- Каждый должен заниматься своим делом без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом и он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все.

Напомним, по словам Александра Лукашенко, в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости коронавирусом. По статистике на 7 апреля, госпитализированы 794 человека, 31 находится на ИВЛ.

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