2020-04-07T17:56:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома

Будут организованы онлайн-трансляции служб
Ирина ВЕТРОВА
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В этом году Пасху лучше отметить дома.В этом году Пасху лучше отметить дома.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В этом году католическая пасха отмечается 12 апреля. Накануне праздника митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома.

- С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу, но, с другой стороны, они читают информацию в интернете и все больше людей можно увидеть в масках. На Пальмовое воскресенье я видел в костеле, наверное, 20 - 25% верующих в масках, - цитирует Тадеуша Кондрусевича belta.by.

По словам митрополита, он не может приказать людям не идти в костел, но призывает смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать дистанцию во время посещения храма. Он считает, что каждый верующий должен сам принять решение.

- Если человек ощущает, что может кого-то заразить, то лучше не приходить в храм. Не надо искушать Бога. Мы должны молиться и действовать в соответствии со здравым смыслом, - отметил Кондрусевич.

Будут организованы онлайн-трансляции служб. Верующие должны понимать: не вода освящает блюда на пасхальном столе, а молитва, которую произносит священник.

Напомним, что во время пандемии коронавируса в костелах действуют профилактические санитарные меры: теперь чествование святого Креста, икон и реликвий происходит через поклонения или глубокий поклон без касания и целования.

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А богослужения смотреть в интернете или по телевизору (подробности).

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