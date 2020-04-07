Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными
Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал об оплате работы врачей:
- Те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда, - цитирует министра belta.by.
По его словам, правительством сейчас обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд.
Министр отметил:
- Хотя сколько мы ни общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают, и, во-первых, уже увеличили доплаты, а во-вторых, будем стремиться делать это и дальше.
Напомним, сегодня, 7 апреля, у Александра Лукашенко прошло совещание, на котором обсуждалась готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Президент отметил, что сейчас нужно бороться за жизнь каждого человека.
- Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей" (читать подробнее...)
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