2020-04-07T16:55:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными

По словам министра здравоохранения, врачи уже получают доплаты, связанные с повышением напряженности труда
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Во время пандемии врачам увеличили доплаты, и планируют еще это сделать.Во время пандемии врачам увеличили доплаты, и планируют еще это сделать.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал об оплате работы врачей:

- Те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда, - цитирует министра belta.by.

По его словам, правительством сейчас обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд.

Министр отметил:

- Хотя сколько мы ни общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают, и, во-первых, уже увеличили доплаты, а во-вторых, будем стремиться делать это и дальше.

Напомним, сегодня, 7 апреля, у Александра Лукашенко прошло совещание, на котором обсуждалась готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Президент отметил, что сейчас нужно бороться за жизнь каждого человека.

- Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей" (читать подробнее...)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Посмотрите, как в Витебске коммунальники дезинфицируют жилые многоэтажки во время коронавируса
В Гродненском районе 26-летняя водитель Jeep подрезала на главной Citroen с двумя детьми в салоне
Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски
Замглавврача минской инфекционки: «Прогнозируется очень тяжелый апрель»
«Сначала обеспечим тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь»: витебские ученые запустили производство тестов для COVID-19
В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич
СтопCovid: узнать статистику по коронавирусу можно на интерактивной карте Беларуси
Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными
Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома
Лукашенко: «Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей»
«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству отставкой
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет»
«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей
Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"
«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива
Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"
В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов
В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики
Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Православные верующие празднуют Благовещение