СтопCovid: узнать статистику по коронавирусу можно на интерактивной карте Беларуси

На 7 апреля в Беларуси сделано около 43 тысяч тестов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На ней отмечено, сколько людей заболело, вылечилось и умерло, а также сколько тестов было сделано

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7 апреля на сайте belta.by появилась интерактивная карта Беларуси, на которой можно увидеть официальную статистику по разным городам страны.

Так, сейчас на ней видно, что всего на 7 апреля в Беларуси 794 человека заболели, 54 выздоровели, 13 умерли.

Из них в Минске госпитализированы 497 человек, 25 выписаны, 5 умерли.

Есть информация по областным городам: например, меньше всего заболевших сейчас в Бресте - там госпитализировано 3 человека. А больше всего - в Витебске, где госпитализировано 143, выписаны 27, умерли 5.

В Гродно на данный момент госпитализировано 10 человек, в Могилеве - 18, в Гомеле - 32, а 1 человек выписан.

Отдельно отмечены данные по Минской области - 91 госпитализирован, один выписан, трое умерли.

Также на странице указано, сколько всего было сделано тестов. На сегодняшний день эта цифра около 43 тысяч.