В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич
В пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня в Брестской области.
Молодого человека ищут на территории Ляховичского района. 15-летний Никита Кулинич пропал в Ляховичах в понедельник, 6 апреля. Днем он ушел из общежития аграрного госколледжа, но ночевать не вернулся, и больше никто не знает, где он находится и куда отправился.
– Приметы пропавшего Никиты Александрович: около 14 – 15 лет на вид, рост примерно 165 сантиметров, среднее телосложение, смуглое лицо, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные. Ушел из общежития в темной куртке со светлыми полосками на рукавах, темных спортивных штанах, кроссовках с рюкзаком, – уточнили правоохранители.
Если вам известно местоположение пропавшего несовершеннолетнего парня, сообщите в милицию «102».
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