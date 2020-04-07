2020-04-07T18:22:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич

Молодой человек ушел из общежития колледжа и исчез
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Никита ушел из общежития и больше не вернулся. Фото: МВД.Никита ушел из общежития и больше не вернулся. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

В пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня в Брестской области.

Молодого человека ищут на территории Ляховичского района. 15-летний Никита Кулинич пропал в Ляховичах в понедельник, 6 апреля. Днем он ушел из общежития аграрного госколледжа, но ночевать не вернулся, и больше никто не знает, где он находится и куда отправился.

– Приметы пропавшего Никиты Александрович: около 14 – 15 лет на вид, рост примерно 165 сантиметров, среднее телосложение, смуглое лицо, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные. Ушел из общежития в темной куртке со светлыми полосками на рукавах, темных спортивных штанах, кроссовках с рюкзаком, – уточнили правоохранители.

Если вам известно местоположение пропавшего несовершеннолетнего парня, сообщите в милицию «102».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Смолевичах искали пропавшего 13-летнего парня.

Подросток ушел прямо из школы (подробности).

14-летнего минчанина искали милиция и волонтеры, а он был с девушкой в лесу на пикнике.

Три дня родители парня не знали, где он и что с ним (подробности)?

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Посмотрите, как в Витебске коммунальники дезинфицируют жилые многоэтажки во время коронавируса
В Гродненском районе 26-летняя водитель Jeep подрезала на главной Citroen с двумя детьми в салоне
Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски
Замглавврача минской инфекционки: «Прогнозируется очень тяжелый апрель»
«Сначала обеспечим тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь»: витебские ученые запустили производство тестов для COVID-19
В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич
СтопCovid: узнать статистику по коронавирусу можно на интерактивной карте Беларуси
Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными
Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома
Лукашенко: «Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей»
«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству отставкой
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет»
«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей
Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"
«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива
Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"
В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов
В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики
Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Православные верующие празднуют Благовещение