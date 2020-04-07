В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич

Никита ушел из общежития и больше не вернулся. Фото: МВД.

Молодой человек ушел из общежития колледжа и исчез

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В пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня в Брестской области.

Молодого человека ищут на территории Ляховичского района. 15-летний Никита Кулинич пропал в Ляховичах в понедельник, 6 апреля. Днем он ушел из общежития аграрного госколледжа, но ночевать не вернулся, и больше никто не знает, где он находится и куда отправился.

– Приметы пропавшего Никиты Александрович: около 14 – 15 лет на вид, рост примерно 165 сантиметров, среднее телосложение, смуглое лицо, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные. Ушел из общежития в темной куртке со светлыми полосками на рукавах, темных спортивных штанах, кроссовках с рюкзаком, – уточнили правоохранители.

Если вам известно местоположение пропавшего несовершеннолетнего парня, сообщите в милицию «102».

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