2020-04-07T19:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

«Сначала обеспечим тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь»: витебские ученые запустили производство тестов для COVID-19

Определять инфицирование коронавирусом тест будет за 45 минут
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусскими тестами для диагностики коронавируса сначала обеспечат Витебскую область. Фото: belta.by.Белорусскими тестами для диагностики коронавируса сначала обеспечат Витебскую область. Фото: belta.by.
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Минздрав Беларуси несколькими днями ранее в ускоренном режиме сертифицировал тест-системы белорусского изобретения для диагностики коронавирусной инфекции и выдал разрешение на их изготовление. И уже в понедельник, 7 апреля, belta.by сообщили в научно-производственном предприятии «СИВитал» в Витебске, что производство белорусских тест-систем для определения COVID-19 запущено.

– Мы прервали всю основную работу и создали нашу тест-систему для диагностики коронавируса, достаточного сложного заболевания. Сейчас поставлена задача обеспечить тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь, – объявил Валерий Семенов, доктор медицинских наук профессор Витебского государственного медуниверситета Витебска, под руководством которого и были разработаны белорусские тесты для выявления коронавируса.

Тест для определения коронавируса, произведенный в Витебске. Фото: belta.by.

Тест для определения коронавируса, произведенный в Витебске. Фото: belta.by.

Как уточнил ученый, белорусские тесты за 45 минут смогут выявить наличие вируса. В тест-системах амплификация длится 1,5 часа, но при этом возможно сразу же проводить 96 исследований. В ближайшую декаду компания выпустит 100 тысяч тестов, постепенно наращивая производственные мощности.

Сейчас на Витебщине функционируют три специализированные лаборатории, которые смогут использовать данные тест-системы для выявления коронавируса.

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