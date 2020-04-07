«Сначала обеспечим тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь»: витебские ученые запустили производство тестов для COVID-19

Изменить размер текста: A A

Минздрав Беларуси несколькими днями ранее в ускоренном режиме сертифицировал тест-системы белорусского изобретения для диагностики коронавирусной инфекции и выдал разрешение на их изготовление. И уже в понедельник, 7 апреля, belta.by сообщили в научно-производственном предприятии «СИВитал» в Витебске, что производство белорусских тест-систем для определения COVID-19 запущено.

– Мы прервали всю основную работу и создали нашу тест-систему для диагностики коронавируса, достаточного сложного заболевания. Сейчас поставлена задача обеспечить тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь, – объявил Валерий Семенов, доктор медицинских наук профессор Витебского государственного медуниверситета Витебска, под руководством которого и были разработаны белорусские тесты для выявления коронавируса.

Тест для определения коронавируса, произведенный в Витебске. Фото: belta.by.

Как уточнил ученый, белорусские тесты за 45 минут смогут выявить наличие вируса. В тест-системах амплификация длится 1,5 часа, но при этом возможно сразу же проводить 96 исследований. В ближайшую декаду компания выпустит 100 тысяч тестов, постепенно наращивая производственные мощности.

Сейчас на Витебщине функционируют три специализированные лаборатории, которые смогут использовать данные тест-системы для выявления коронавируса.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите что-то рассказать - пожалуйста, пишите нам на vir@phkp.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Витебские ученые рассказали, как изобрели белорусский тест для диагностики коронавируса.

Тест-системы предназначены для диагностик в лабораториях (подробности).

В Минздраве рассказали, что правительство хочет поощрить медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

Это будут финансовые доплаты (подробности).