Замглавврача минской инфекционки: «Прогнозируется очень тяжелый апрель»

Святослав Вельгин считает, что для Беларуси лучше всего, чтобы произошел пологий подъем заболеваемости по коронавирусу. Фото: belta.by.

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Во вторник, 7 апреля, с журналистами belta.by пообщался заместитель главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин. Медспециалист работает в минской инфекционке - больнице перепрофилированной под инфицированных коронавирусом.

По словам медика ситуация с распространением COVID-19 в Беларуси сложная. Да и во всем мире инфицирование коронавирусной инфекцией распространяется «семимильными шагами».

- Ситуация сложная, но в панику впадать не надо. На данный момент у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, далее покажет ситуация. Важнее всего, чтобы не произошло пикового подъема (Прим.: динамики заболеваемости коронавирусом), чтобы он был более пологим, - уточнил инфекционист Вельгин.

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