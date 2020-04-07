Замглавврача минской инфекционки: «Прогнозируется очень тяжелый апрель»
Во вторник, 7 апреля, с журналистами belta.by пообщался заместитель главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин. Медспециалист работает в минской инфекционке - больнице перепрофилированной под инфицированных коронавирусом.
По словам медика ситуация с распространением COVID-19 в Беларуси сложная. Да и во всем мире инфицирование коронавирусной инфекцией распространяется «семимильными шагами».
- Ситуация сложная, но в панику впадать не надо. На данный момент у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, далее покажет ситуация. Важнее всего, чтобы не произошло пикового подъема (Прим.: динамики заболеваемости коронавирусом), чтобы он был более пологим, - уточнил инфекционист Вельгин.
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