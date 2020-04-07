2020-04-07T19:45:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски

За 6 тысяч масок он собирался выручить 11 тысяч белорусских рублей
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Студент-иностранец незаконно торговал медицинскими масками в Минске. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.Студент-иностранец незаконно торговал медицинскими масками в Минске. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.
Изменить размер текста:

Белорусские правоохранители ежедневно проводят рейды, выявляя факты незаконной торговли медицинскими товарами. Об этом в официальном Telegram-аккаунте рассказала пресс-служба МВД.

Так очередного «масочника» поймали в Минске в понедельник, 6 апреля. В белорусской столице 23-летний студент-иностранец планировал реализовать поштучно шесть тысяч медицинских масок.

– Всего у подозреваемого было изъято 6 тысяч масок. Молодой человек продавал их по 1,8 белрубля за штуку и собирался незаконно заработать примерно 11 тысяч белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

В отношении фигуранта составили административный протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине с тысячью медицинских масок задержали 27-летнюю женщину.

Фигурантка продавала маски через интернет (подробности).

«Комсомолка» примерила белорусские маски, которые в интернете сравнивают с трусами.

Производитель не обижается: несмотря на «подколки» маски расхватывают, как горячие пирожки (подробности).

В Минске студент пытался продать 6 тысяч медицинских масок.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Посмотрите, как в Витебске коммунальники дезинфицируют жилые многоэтажки во время коронавируса
В Гродненском районе 26-летняя водитель Jeep подрезала на главной Citroen с двумя детьми в салоне
Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски
Замглавврача минской инфекционки: «Прогнозируется очень тяжелый апрель»
«Сначала обеспечим тест-системами Витебскую область, а затем и всю Беларусь»: витебские ученые запустили производство тестов для COVID-19
В Ляховичах пропал 15-летний Никита Кулинич
СтопCovid: узнать статистику по коронавирусу можно на интерактивной карте Беларуси
Караник: Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными
Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома
Лукашенко: «Я уже министру говорил: "Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей»
«Не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие». Президент пригрозил правительству отставкой
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Нет лавинообразного прироста. Катастрофы абсолютно нет»
«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике». Лукашенко призывает защитить врачей
Лукашенко о карантине: "Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?"
«Вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз». Лукашенко на совещании по нефти требует делать запасы топлива
Лукашенко о продовольственной безопасности страны: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь"
В Беларуси начали вводить первые запреты на посещение лесов
В Беларуси ввели регулирование цен на маски и антисептики
Золотовалютные резервы Нацбанка за март снизились на миллиард долларов
Православные верующие празднуют Благовещение