Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски

За 6 тысяч масок он собирался выручить 11 тысяч белорусских рублей

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Белорусские правоохранители ежедневно проводят рейды, выявляя факты незаконной торговли медицинскими товарами. Об этом в официальном Telegram-аккаунте рассказала пресс-служба МВД.

Так очередного «масочника» поймали в Минске в понедельник, 6 апреля. В белорусской столице 23-летний студент-иностранец планировал реализовать поштучно шесть тысяч медицинских масок.

– Всего у подозреваемого было изъято 6 тысяч масок. Молодой человек продавал их по 1,8 белрубля за штуку и собирался незаконно заработать примерно 11 тысяч белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

В отношении фигуранта составили административный протокол.

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