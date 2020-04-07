Видеофакт. В Минске задержали студента, незаконно продающего медицинские маски
Белорусские правоохранители ежедневно проводят рейды, выявляя факты незаконной торговли медицинскими товарами. Об этом в официальном Telegram-аккаунте рассказала пресс-служба МВД.
Так очередного «масочника» поймали в Минске в понедельник, 6 апреля. В белорусской столице 23-летний студент-иностранец планировал реализовать поштучно шесть тысяч медицинских масок.
– Всего у подозреваемого было изъято 6 тысяч масок. Молодой человек продавал их по 1,8 белрубля за штуку и собирался незаконно заработать примерно 11 тысяч белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.
В отношении фигуранта составили административный протокол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Кобрине с тысячью медицинских масок задержали 27-летнюю женщину.
Фигурантка продавала маски через интернет (подробности).
«Комсомолка» примерила белорусские маски, которые в интернете сравнивают с трусами.
Производитель не обижается: несмотря на «подколки» маски расхватывают, как горячие пирожки (подробности).
В Минске студент пытался продать 6 тысяч медицинских масок.
Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»