2020-04-07T20:26:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненском районе 26-летняя водитель Jeep подрезала на главной Citroen с двумя детьми в салоне

В аварии есть пострадавшие
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель джипа не уступила дорогу машине на главной. Фото: СК.Водитель джипа не уступила дорогу машине на главной. Фото: СК.
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О серьезном дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в Гродненском районе проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram.

Авария произошла в понедельник, 6 апреля, на трассе Р-99 направлением Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно. Две иномарки столкнулись на дороге недалеко от деревни Коптевка.

После столкновения "Ситроен" оказался в кювете. Фото: СК.

После столкновения "Ситроен" оказался в кювете. Фото: СК.

– Водитель «Джипа Гранд Чероки», 26-летняя женщина, выезжала на трассу со второстепенной дороги. На перекрестке она не пропустила «Ситроен Ксара Пикассо», который ехал по главной. Произошло столкновение и «Ситроен» вылетел с дороги в кювет, – пояснили в пресс-службе.

В аварии пострадал 43-летний водитель «Ситроена», его с тяжкими телесными травмами госпитализировали. Еще в салоне были двое детей и другие пассажиры, они не пострадали.

ДТП произошло на перекрестке рядом с деревней Коптевка. Фото: СК.

ДТП произошло на перекрестке рядом с деревней Коптевка. Фото: СК.

По факту аварии проводится проверка. В отношении женщины-водителя возбудили уголовное дело. СК ищет возможных очевидцев данного ДТП.

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