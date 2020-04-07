Фотофакт. Посмотрите, как в Витебске коммунальники дезинфицируют жилые многоэтажки во время коронавируса

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Во вторник, 7 апреля, журналисты belta.by, вооружившись фотоаппаратом, с витебскими коммунальниками прошлись по жилым многоэтажкам в областном центре.

В этот день работники ЖКХ проводили дезинфекцию в жилом секторе для предотвращения распространения случаев инфицирования, вызванных коронавирусной инфекцией. Правда, в статье не сообщалось, была ли связана дезинфекция с тем, что в данном доме был выявлен случай коронавируса, либо сейчас в Витебске все дома тщательно дезинфицируют в борьбе с COVID-19.

На одном работнике ЖКХ - респиратор, его коллеги в медицинских масках. Фото: belta.by.

Напомним, согласно интерактивной карте СтопCOVID, отображающей общую статистику по коронавирусу в Беларуси, в Витебской области на 7 апреля: 143 госпитализированных, 27 выписанных, 5 умерших.

Коммунальники в подъезде обработали входную дверь, ручку двери и кнопки домофона. Фото: belta.by.

Экипировка коммунальников во время дезинфекции состояла из респиратора или медицинской маски, защитных очков, перчаток и удлиненных плащ-халатов. Дезрастворы наливались в наплечные опрыскиватели, похожие на те, которыми летом дачники опрыскивают картошку от вредителей.

Раствором опрыскали и протерли почтовые ящики. Фото: belta.by.

Что обрабатывалось раствором и протиралось в жилом доме?

В подъезде коммунальники обработали ручки входной двери, кнопки домофона на входе и выходе из подъезда, почтовые ящики, опрыскали и протерли перила. В «бригаде» дезинфекторов ЖКХ на фото: два мужчины с опрыскивателями и женщина с тряпочкой для протирания поверхностей.

А еще были обработаны перила на лестнице. Фото: belta.by.

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