Остались одни печные трубы, как после войны: под Щучином из-за поджигателей травы сгорела деревня

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В Telegram Следственного комитета рассказали о трагедии, которая произошла на территории Щучинского района. Во вторник, 7 апреля, огонь практически полностью стер с лица земли деревню Нарчи. От более чем 20 сельских домов остались лишь обгорелые остовы и печные трубы.

Более 20 домов сгорели дотла. Фото: СК.

Картина на фотографиях жуткая. Правда, в деревне постоянно жили только в двух домах, в другие хаты лишь летом наведывались дачники и наследники, но теперь им будет некуда приезжать...

Крупный пожар начался с пала сухой травы. Фото: СК.

– Сообщение о возгорание поступило на пост дежурного МЧС днем, примерно в 14.00 часов. Возгорание началось с пала сухой растительности, а затем пожар перебросился на деревню. К счастью, никто из сельчан в огне не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

В деревне постоянно жили только в двух домах. Фото: СК.

Следователи уже установили, что примерно в 11.00 часов 70-летний житель деревни поджег сухую траву у себя во дворе. Он дождался, когда огонь затухнет и тогда ушел в дом. А через какое-то время к нему прибежал сосед и сказал, что во дворе начался пожар.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Фото: СК.

На месте происшествия работали следователи-криминалисты передвижной лаборатории. Опрашиваются свидетели и потерпевшие, оценивается нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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