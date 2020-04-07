2020-04-07T22:13:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Сморгонском районе подростки устроили пожар на чердаке и сбежали, ничего не сказав родителям

Огонь вовремя заметили соседи, и серьезных последствий удалось избежать [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Подростки жгли газету, а спички бросали в угол. Фото: МЧС.Подростки жгли газету, а спички бросали в угол. Фото: МЧС.
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«Комсомолка» ранее уже рассказывала о том, как в Пинске 4-летний мальчик, пока родители спали, устроил пожар в квартире. И вот еще один пример того, что спички детям не игрушка, причем детям любого возраста.

О ЧП, которое произошло в деревне Залесье, что в Сморгонском районе сообщили в пресс-службе УМЧС по Гродненской области. Пожар произошел в понедельник, 6 апреля. Спасателям из деревни позвонили примерно в 16.45 часов. Сельчане рассказали, что в одном из частных домов из-под крыши валит дым и видны языки пламени, жители сами пытаются затушить огонь.

– К моменту прибытия наряда МЧС жильцы сами потушили пожар, который не успел развернуться на большой площади. На месте происшествия спасатели убедились, что возгорание полностью ликвидировано, а также узнали причины пожара. Оказалось, что виной всему детская шалость, – прокомментировали в пресс-службе.

Потушить огонь сельчане смогли своими силами. Фото: МЧС.

Потушить огонь сельчане смогли своими силами. Фото: МЧС.

Выяснилось, что в этот день дети хозяина дома, 13- и 12-летний мальчишки, залезли на чердак, где от нечего делать жгли газету. Спички школьники бросали в угол чердачного помещения, в какой-то момент на крыше вспыхнул утеплитель и, испугавшись наказания, парни сбежали и ничего не сказали отцу.

– Хорошо, что огонь вовремя заметил сосед сельчан. Он позвонил в МЧС и бросился на помощь. Огонь повредил кровлю дома, – уточнили в УМЧС.

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