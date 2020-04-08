В Беларусь приехали три эксперта из ВОЗ

Медицинские протоколы и работу учреждений здравоохранения в Беларуси оценит ВОЗ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они посетят Минск, Минскую и Витебскую области

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Официальная работа миссии Всемирной организации здравоохранения начинается 8 апреля. Три эксперта будут работать в нашей стране до 11 апреля.

- Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи, - рассказывают о планах в Минздраве.

Уточняется также, что представители ВОЗ посетят Минск, Минскую и Витебскую области.

Делегацию из Всемирной организации здравоохранения в Беларусь пригласил Лукашенко. От экспертов ожидают непредвзятой оценки мер, которые предпринимают в стране для борьбы с COVID-19.

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