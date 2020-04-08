Караник про случаи заражения медиков коронавирусом: «Мы усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров»

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Министр здравоохранения Владимир Караник в эфире СТВ рассказал о случаях заражения медперсонала COVID-19. О том, что в Витебске заразилось более 10 медиков, говорил президент Лукашенко.

Министр отметил, что вирус разносят те, кто приходят в поликлиники с симптомами респираторной инфекции. Таких пациентов Минздрав просит вызывать врача на дом.

- Но все равно иногда приходят на прием в поликлинику, как с обычной респираторной вирусной инфекцией. И оказываются один на один в кабинете с врачом-терапевтом либо попадают в обычное общесоматическое отделение, в неврологию либо в другое отделение, где персонал все-таки экипирован хуже, и часть из них не имеет тех средств защиты, которые необходимы. В результате мы получили, что именно не в тех стационарах, где оказывают медицинскую помощь, а в других имелись факты инфицирования медицинских работников, - так объяснил министр здравоохранения.

Из этой ситуации, по словам министра, сделаны выводы.

- Исходя из этого, мы сейчас усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров, - заключил Караник.

По словам главы ведомства, приказ носить защитные маски Минздрав довел до сотрудников уже давно. Сейчас медики ждут, когда белорусская промышленность увеличит объемы производства масок и сможет удовлетворить повышенный спрос как среди населения, так и в медучреждениях.

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