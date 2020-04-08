В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил подростка

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Авария произошла 7 апреля около 20 часов в агрогородке Василишки Гродненской области.

В ГАИ сообщают, что 14-летний подросток внезапно выбежал на дорогу перед движущимся по улице Победы мотоциклом. За рулем спортбайка «Сузуки» находился 26-летний водитель. Он не смог избежать столкновения и сбил подростка.

- По предварительной версии, дети шли на спортивную площадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге, и один из подростков побежал за ним, - делятся подробностями случившегося в пресс-службе МВД.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.