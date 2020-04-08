В Каменецком районе пенсионер получил ожоги, когда тушил горящую траву

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Сообщение о ЧП спасателям поступило 7 апреля в 16.20. В МЧС передали, что с ожогами госпитализировали пенсионера из деревни Каменюки в Беловежской пуще.

Оказалось, что мужчина получил травмы, когда самостоятельно тушил горящую траву - на нем загорелась одежда. К счастью, угрожающих жизни повреждений он не получил. Медики осмотрели его и доставили в больницу.

- Со слов пострадавшего, на рыбалке в деревне Пашуки он после прикуривания бросил на землю зажженную спичку, из-за которой загорелась сухая растительность. Мужчина решил потушить огонь при помощи подручных средств, - сообщают в пресс-службе Брестского областного управления МЧС.

Спасатели напоминают, что в этом году участились выезды на палы сухой травы. За сутки регистрируются до сотни пожаров в экосистемах. Между тем неосторожное обращение с огнем и намеренное выжигание сухой растительности могут привести к трагическим последствиям. К тому же палы травы запрещены - за это могут оштрафовать.

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