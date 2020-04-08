2020-04-08T12:00:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020 года: в стационаре 976 человек, 33 пациента на ИВЛ

Собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020 года
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В борьбе с коронавирусом в Беларуси участвуют 25 тысяч медиков.В борьбе с коронавирусом в Беларуси участвуют 25 тысяч медиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав поделился последними данными по поводу заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

По состоянию на 8 апреля в Беларуси на стационарном лечении находятся 976 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких - 33 пациента. По поводу них собирались медицинские консилиумы с участием инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. У большинства болезнь протекает в легкой и средней форме. Смертельных случаев за последние сутки не было. Выздоровели 77 человек.

В Беларуси сделано уже 46 тысяч тестов на COVID-19. Их обрабатывают в 13 лабораториях.

Для лечения пациентов с новым вирусом в учреждениях здравоохранения страны предусмотрено 7 тысяч мест. К борьбе с коронавирусом привлечены 25 тысяч медиков.

- Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции, - подчеркивает Минздрав.

Число зараженных коронавирусом за все время с момента обнаружения первого пациента достигло 1066 человек, и это на 205 случаев больше, чем сутки назад.

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