КП Беларусь
В Островце подтверждены 15 случаев коронавируса у россиян, которые приехали на АЭС
Устанавливаются контакты первого уровня
Коронавирус подтвержден у россиян, приехавших в Островец.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:
О 15 случаях заражения COVID-19 сообщает управление здравоохранения Гродненского облисполкома, пишет «Гродненская правда».
Все случаи получили лабораторное подтверждение - у граждан России обнаружен коронавирус. Известно, что они приехали в Островец на БелАЭС.
Все 15 человек изолированы и помещены в больницу. Сообщается, что клинических проявлений заболевания у них нет.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, чтобы установить контактировавших с этими людьми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020: в стационаре 976 человек, 33 пациента на ИВЛ
Новых смертельных случаев нет (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»