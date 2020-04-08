2020-04-08T11:58:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Островце подтверждены 15 случаев коронавируса у россиян, которые приехали на АЭС

Устанавливаются контакты первого уровня
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Коронавирус подтвержден у россиян, приехавших в Островец.Коронавирус подтвержден у россиян, приехавших в Островец.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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О 15 случаях заражения COVID-19 сообщает управление здравоохранения Гродненского облисполкома, пишет «Гродненская правда».

Все случаи получили лабораторное подтверждение - у граждан России обнаружен коронавирус. Известно, что они приехали в Островец на БелАЭС.

Все 15 человек изолированы и помещены в больницу. Сообщается, что клинических проявлений заболевания у них нет.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, чтобы установить контактировавших с этими людьми.

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