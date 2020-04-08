Коронавирус в Брестской области 8 апреля 2020 года: в Бресте - 6 зараженных, в Лунинце - 17
Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поделился последней информацией о коронавирусе на территории области.
По состоянию на 8 апреля, на Брестчине выявлено 28 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Все пациенты госпитализированы.
Заразившиеся есть в Бресте - 6 человек, в Лунинце - 17, в Столине - 2, в Иваново, Ганцевичах, Барановичах по 1 пациенту.
В учреждения здравоохранения помещены 184 человека. Это приехавшие из стран с коронавирусом или те, кто был в контакте с зараженными. На дому в карантине находится 5200 человек.
Обработку лабораторных анализов на COVID-19 проводят на базе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там уже провели более 400 тестов.
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