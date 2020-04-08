Министр здравоохранения Караник: «На свежем воздухе надо бывать чаще, проветривать надо постоянно»

Министр надеется, что оправдаются прогнозы по поводу того, что с приходом тепла пандемия пойдет на спад. Фото: Оксана БРОВАЧ

Министр во время онлайн-брифинга ответил на вопросы по поводу коронавируса и не только

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– На свежем воздухе надо бывать чаще. Проветривать помещение надо постоянно, ну а уборку надо делать регулярно, – сказал Владимир Караник в ответ на вопрос, как часто можно гулять во время пандемии коронавируса.

Все вопросы, которые получает Минздрав, министр пообещал принимать к сведению и по мере возможности давать на них ответы.

– Мы очень надеемся на ответственное сознательное поведение населения и соблюдение режима самоизоляции, на защиту пожилых и наиболее социально уязвимых слоев населения. Здоровья вам и вашим близким. Надеюсь погода после короткого похолодания нас по-прежнему будет радовать. И надеюсь, что окажутся правы те оптимисты, которые считают, что устойчивой весной с теплой погодой и большим количеством ультрафиолета скорость распространения инфекции замедлит и пандемия пойдет на спад, - заключил министр здравоохранения Владимир Караник.