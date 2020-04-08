2020-04-08T14:02:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про карантин и самоизоляцию: «Если хотите, давайте ужесточим требования»

Речь идет о контактах первого и второго уровней, которых отправили из больницы домой
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко еще раз высказался про карантин. Фото: president.gov.byЛукашенко еще раз высказался про карантин. Фото: president.gov.by
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- Посмотрите, что происходит там, где попытались людей запереть: ничего не получилось. Поэтому мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. И мы продолжаем эту работу, дергаться только не надо. Надо каждому добросовестно и честно относиться к своей работе, - заявил президент на совещании по поводу коронавируса, которое он проводил 7 апреля.

По словам Александра Лукашенко, ему каждый день докладывают о распространении COVID-19 в Беларуси и в мире. Смысла вводить в стране карантин глава государства по-прежнему не видит, но готов усилить контроль за теми, кого врачи призвали к домашней самоизоляции. Как правило, это пациенты с признаками респираторной инфекции, но с отрицательным тестом на коронавирус, а также контакты первого и второго уровней без признаков заболевания.

- Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет, - заявил Лукашенко.

Соответствующий документ, который на правовом уровне закрепит этот контроль, по словам президента уже разрабатывается.

- Мы ничего не запрещаем, человек вправе своей жизнью распоряжаться сам. Но мы, как государство, должны помочь ему защититься в этот период, - подытожил президент.

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