«Прорабатываем вопрос административной ответственности». Министр здравоохранения о 600 белорусах, которые нарушают режим самоизоляции

Сейчас для тех, кто не самоизолировался, а должен был, не предусмотрено никаких штрафов. Минздрав надеется на сознательность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас для тех, кто не самоизолировался, а должен был, не предусмотрено никаких штрафов. Минздрав надеется на сознательность

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Владимир Караник в прямом эфире рассказал, как будут наказывать тех, кто нарушил правила самоизоляции.

- Сегодня, к сожалению, возможности наказать материально или каким-то иным способом у нас нет, - прокомментировал Караник. - Мы только призываем людей к сознательности и просим, чтобы они понимали свою меру ответственности. Потому что их поведение может представлять угрозу для их близких людей, с которыми будут дальше общаться.

По цифрам, которые приводят статисты, 600 белорусов, которые должны были самоизолироваться, не сделали этого.

- К сожалению, как показывает мониторинг, процент людей, которые игнорируют наши рекомендации, по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос введения административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Как только решение будет принято, нормативные документы будет опубликованы. Людей будем информировать персонально о мерах, которые они должны соблюдать, и о той, ответственности, которую они несут за нарушение правил.