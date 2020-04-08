Минздрав рассказал, можно ли верующим ходить в церковь на Пасху

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- На сегодняшний день мы отслеживаем ситуацию, больше месяца назад были отправлены письма в адрес общин католической и православной церквей с рекомендациями во время богослужения воздержаться от целования икон и крестов, - рассказал министр здравоохранения Владимир Караник. - Мы получили поддержку со стороны православной и католической церквей. Кроме того, мы сейчас активно проводим консультации с католической и православной церковями, чтобы провести Пасху максимально безопасно. Когда будет принято согласованное решение и по линии церкви, и по линии Минздрава, мы дополнительно проинформируем население и прихожан.