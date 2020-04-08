2020-04-08T14:06:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Министерство природы снова призывает не нести искусственные цветы на кладбище

Ежегодно после праздников в Беларуси на мусорные полигоны с кладбищ увозят около 1 миллиона тонн пластиковых цветов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Вместо пластиковых лучше нести живые цветы.Вместо пластиковых лучше нести живые цветы.Фото: Оксана БРОВАЧ
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-Еще десятилетие назад в нашей стране не было такой разрушающей традиции, как приносить для украшений на кладбища пластиковые цветы. Мы повязывали на памятники и кресты рушники и ленты, сажали живые цветы и деревья, - напоминают в Минприроды.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды незадолго до Радуницы (28 апреля) опубликовало очередной призыв к белорусам по поводу искусственных цветов. Эти украшения могут пережить несколько поколений тех, кто их принес на кладбище: их срок разложения в почве - от 100 до 500 лет.

-Приобретая искусственные цветы, мы покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Когда искусственные цветы приходят в негодность, люди их выбрасывают. Вторичной переработке они не подлежат. При их сжигании в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно - детей, - рассказывают о вреде искусственных цветов специалисты Минпрроды.

Вместо пластиковых цветов специалисты от охраны природы советуют приносить на захоронения живые цветы в горшках, высаживать на могилы многолетние цветы, кустарники, газонную траву, а памятники украшать свечами или тканевыми лентами.

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