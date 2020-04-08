2020-04-08T14:09:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом

Они не участвовали в строительстве или пуско-наладочных работах
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: с сайта belta.byФото: с сайта belta.by
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Коронавирус подтвержден у 15 россиян, которые работали на АЭС в Островце. Об этом пишет газета «Гродненская правда» со ссылкой на главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома. Все работники госпитализированы и изолированы. Клинических проявлений болезни у них нет. В связи с этим проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты 1-го уровня.

- Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат, - подтвердил министр здравоохранения Владимир Караник в ходе онлайн-конференции. - Они госпитализированы, проводится углубленное обследование.

Глава ведомства подчеркнул, что инфицированные работники не участвовали в стройке или пуско-наладке, а пребывали в ожидании истечения этих 14 дней.

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