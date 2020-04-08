«В 12 ночи и 5 утра данные приходят на телефон». Главврач 6-й больницы о том, как быстро узнают результаты анализа

По словам врача, результаты всех пациентов есть за сутки

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Министр здравоохранения Владимир Караник и главврачи 1-й и 6-й больниц продолжают отвечать на вопросы в прямом эфире.

- Никаких проблем по оперативности тестов на сегодня нет, - сказал главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич. - Увеличено количество лабораторий, которые проводят тестирования на коронавирус, чтобы сбить эту волны лабораторных исследований.

Инфекционная больница выдает информацию в онлайн-режиме. У меня в телефоне установлена программа. В 12 ночи и в 5 утра автоматически приходят ответы по исследованиям наших пациентов. Мы сразу стараемся выделять положительных пациентов и принимать меры или допопследований, или перевода в стационары.

6-я больница за сутки имеет результаты по всем своим пациентам.