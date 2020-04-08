Медики рассказали, вырабатывается ли иммунитет у переболевших коронавирусом

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- В научной сфере ведутся дискуссии по этой теме, - ответил на вопрос главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич. - Сегодня мы тестируем пациентов, которые переболели, и пытаемся выяснить уровень защитных антител: насколько он стойкий у пациентов, которые перенесли заболевание.

Кроме того, медики сейчас анализируют, зависит ли стойкость иммунитета от тяжести заболевания.

- Сейчас анализируем, вырабатывается ли иммунитет слабее, если пациенты перенесли заболевание в легкой форме, - продолжил главврач. - Думаю, что к концу эпидсезона вместе с коллегами мирового сообщества мы сможем сообщить точные ответы на все вопросы.

- То, что иммунитет вырабатывается, - факт уже подтвержденный, - дополнил министр здравоохранения Владимир Караник. - Сейчас дискуссии идут насчет его стойкости и срока развития. Насколько он защищает организм от повторного заражения. Речь идет о месяцах, годах или пожизненной защите.