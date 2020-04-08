«В приемном покое не видел много больных с носовыми платками». Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

Изменить размер текста: A A

У медиков поинтересовались, какие различия между коронавирусом и гриппом.

- Пути заражения гриппом и коронавирусом близки. Это контактный и воздушно-капельный пути передачи, - сказал главврач 6-й больницы Игорь Юркевич. - А вот сроки инкубации отличаются. Для гриппа это около 2 - 3 дней. Человек после контакта с вирусом заболевает быстрее. И картина манифестирует ярче. Все болели гриппом и знаете - резко поднимается температура, начинается озноб, жар и все признаки острого заболевания.

Коронавирус имеет свои особенности.

- Инкубационный период длиннее - 6 - 7 дней, и картина развивается более постепенно. Сначала появляются признаки респираторной инфекции: изменение обоняния, дискомфорт, кашель. А несколько позже присоединяются признаки интоксикации и дыхательной недостаточности.

Есть разница и в возрасте пациентов.

- Если подвержены и дети, то коронавирус среди детей менее распространен. Есть молодые и в нашем стационаре, но пациентов 50 -60 лет среди зараженных коронавирусом выше, - продолжает Юркевич. - Но и у коронавирусной инфекции, и у гриппа близки группы риска. У пациентов с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями и грипп, и коронавирус протекают тяжелее.

Ответ дополнил министр здравоохранения Владимир Караник.

- Еще одно из отличий - для коронавируса менее характерен насморк, - сказал Владимир Степанович.

- Ринореи нет, - подтвердил Игорь Викторович. - Характерного симптома носового платка нет. Не видел я в приемном покое большого количества больных с носовыми платками.