2020-04-08T15:39:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В аварии на Могилевском шоссе пострадали два человека: там столкнулись 4 машины

Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГАИ МинскаФото: ГАИ Минска
Изменить размер текста:

Авария произошла около 9 утра на Могилевком шоссе.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Форда» ехал со стороны улицы Селицкого в третьей полосе.

- Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с «Мерседесом», который остановился для пропуска пешеходов, - сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде отделения ГАИ Заводского района Минска Анастасия Забавская.

Ударом «Мерседес» отбросило вперед, и машина столкнулась с впереди стоящим «Опелем».

В то же время не успел среагировать на изменение дорожной обстановки водитель «Ауди» - он врезался в попутный «Форд».

В этой аварии пострадали 2 человека - пассажиры «Форда» и «Мерседеса». Их с места ДТП забрали в больницу.

Кстати, похожая авария случилась в понедельник, 6 апреля. Из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП на оживленном перекрестке. К счастью, никто не пострадал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить
В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу
Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию
Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу
В аварии на Могилевском шоссе пострадали два человека: там столкнулись 4 машины
«В приемном покое не видел много больных с носовыми платками». Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа
Медики рассказали, вырабатывается ли иммунитет у переболевших коронавирусом
Министр здравоохранения Караник: «На свежем воздухе надо бывать чаще, проветривать надо постоянно»
Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом
«В 12 ночи и 5 утра данные приходят на телефон». Главврач 6-й больницы о том, как быстро узнают результаты анализа
Министерство природы снова призывает не нести искусственные цветы на кладбище
Минздрав рассказал, можно ли верующим ходить в церковь на Пасху
«Прорабатываем вопрос административной ответственности». Министр здравоохранения о 600 белорусах, которые нарушают режим самоизоляции
Лукашенко про карантин и самоизоляцию: «Если хотите, давайте ужесточим требования»
Коронавирус в Брестской области 8 апреля 2020 года: в Бресте - 6 зараженных, в Лунинце - 17
В Островце подтверждены 15 случаев коронавируса у россиян, которые приехали на АЭС
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020 года: в стационаре 976 человек, 33 пациента на ИВЛ
Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в очках для зрения
В Каменецком районе пенсионер получил ожоги, когда тушил горящую траву
В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил подростка
Караник про случаи заражения медиков коронавирусом: «Мы усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров»
В Беларусь приехали три эксперта из ВОЗ
В Сморгонском районе подростки устроили пожар на чердаке и сбежали, ничего не сказав родителям
Остались одни печные трубы, как после войны: под Щучином из-за поджигателей травы сгорела деревня