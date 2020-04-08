В аварии на Могилевском шоссе пострадали два человека: там столкнулись 4 машины

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Авария произошла около 9 утра на Могилевком шоссе.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Форда» ехал со стороны улицы Селицкого в третьей полосе.

- Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с «Мерседесом», который остановился для пропуска пешеходов, - сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде отделения ГАИ Заводского района Минска Анастасия Забавская.

Ударом «Мерседес» отбросило вперед, и машина столкнулась с впереди стоящим «Опелем».

В то же время не успел среагировать на изменение дорожной обстановки водитель «Ауди» - он врезался в попутный «Форд».

В этой аварии пострадали 2 человека - пассажиры «Форда» и «Мерседеса». Их с места ДТП забрали в больницу.

Кстати, похожая авария случилась в понедельник, 6 апреля. Из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП на оживленном перекрестке. К счастью, никто не пострадал.