Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу

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- Желудочный сок разрушает коронавирус, - рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. - Вирус в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта не сильно выживает. Во всяком случае, если он выживает, то он не инфицирует человек.

- Если брать посуду - пластик или металл, передача идет контактным методом, - добавил главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич. - Имеется ввиду, сколько может находиться на пластике или на металлической посуде. По последним данным, вирус на металле выживает до 2 часов, на пластике - до двух суток. Но данные расходятся по разным странам. Вместе с тем рекомендации по обработке, по использованию средств разобщения контактного пути основаны на возможности сохранения вируса на предметах внешней среды.