«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
- Как обязать родителей забирать детей из детского сада в масках и обрабатывать руки антисептиком перед входом? - зачитал вопрос министр здравоохранения Владимир Караник.
- Я сегодня вижу единственную возможность - уповать на сознательность родителей и просить их об этом. Потому что речь идет о их здоровье, здоровье их детей и тех, с кем вместе в садике находится ваш малыш, - сказал Владимир Степанович.
В дополнение высказался главврач 1-й больницы Минска Дмитрий Шевцов.
- Каждый год, когда мы разворачиваем активную кампанию по прививкам от гриппа, как бы мы об этом ни говорили, больше 40%, к сожалению, не можем привить, - отметил Дмитрий Евгеньевич. - Сознательность наших людей часто такая: кто-то привьется, а я за компанию не заболею.
Может, кто-то и обидится, но я скажу так: если человек хам по натуре, то объяснить ему, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, очень сложно.
Дмитрий Шевцов напомнил о важных мерах безопасности.
- Сейчас подавляющее большинство людей ходит в масках, в магазинах часть людей надевает одноразовые перчатки. Медики на каждом углу говорят, что передача вируса происходит контактным и воздушно-капельным путем. Поэтому мы должны носить с собой антисептик и надевать маску. Чтобы обезопасить себя и позаботиться о тех людях, которые нас окружают. Среди нас есть те, кто имеет хронические заболевания, намного сложнее заболевание перенесут наши пожилые родители. Конечно, здесь важно наше сознание. Заставить очень сложно.
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