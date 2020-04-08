Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

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Об этом чиновник рассказал на своей страничке в Инстаграм. Он опроверг слухи о заражении коронавирусом.

- Уважаемые новополочане! Обращаюсь к вам по поводу распространяющейся информации о моем заражении вирусом COVID-19. Действительно, я отношусь к контактам первого уровня, то есть я находился в одном помещении с инфицированным человеком. Мною сдан тест, который показал отрицательный результат. Сейчас я нахожусь в самоизоляции, продолжая работать дистанционно. Соблюдаю рекомендации врачей и пробуду под наблюдением необходимое время, - написал Дмитрий Демидов, председатель горисполкома в Новополоцке.

Мэр сообщил, что в Новополоцке ситуация с коронавирусом находится под контролем и призвал горожан строго соблюдать рекомендации врачей.

В Новополоцке есть случаи заражения коронавирусом. Дмитрий Демидов заступался за женщину, которую травили после того, как она получила положительный результат теста на COVID-19.