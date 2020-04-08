В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию

По словам Владимира Караника, дискуссия по этому вопросу до сих пор не окончена

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- Дискуссия по этому вопросу до сих пор идет, - рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. - Говорят, учитывая, что вирус тяжелый - вверх он, по идее, не должен распространяться. На сегодняшний момент, опять же учитывая этот корабль, где не совсем понятен был механизм заражения - может быть, это было через систему вентиляции. Но вирус не очень летуч.

- И с учетом того, что у нас отточные системы вентиляции, в квартирах, когда воздух идет, не приточные - из вне в квартиру - а наоборот, из квартиры по воздуховодам вверх, то риск заражения, наверное, минимальный, - рассказал главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

- Основной вопрос здесь - это концентрация, - добавил министр здравоохранения. - Если сидеть в маленькой закупоренной квартире, не проветривая ее, создавать там достаточную концентрацию вируса в воздухе - никто не даст гарантию, что вирус не проникнет. Поэтому банальная рекомендация, которую мы помним с детства - если ты болеешь, надо выходить из комнаты и проветривать ее, чтобы вирусную концентрацию в воздухе снижать - этого никто не отменял.