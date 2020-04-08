2020-04-08T17:08:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день

Министр здравоохранения рассказал, когда в аптеках появятся маски и подешевеют антисептики
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр здравоохранения рассказал, когда в аптеках появятся маски и подешевеют антисептикиМинистр здравоохранения рассказал, когда в аптеках появятся маски и подешевеют антисептикиФото: Павел МАРТИНЧИК
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- В Минске 7 апреля не было масок в аптеках. Нашли только в двух: на Козлова, 15 и 31, -пожаловались министру во время прямого эфира. - Антисептики очень дорогие. Когда изменится ситуация?

Владимир Караник ответил на претензию.

- Ситуация изменится в ближайшее время. Такая задача была поставлена главой государства, - сказал Владимир Степанович и объяснил, почему такая проблема возникла. - Во-первых, это ажиотажный спрос. И не только в нашей стране. Такие же проблемы испытывают и наши соседи. В период эпидемии свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль было продано 750 тысяч масок, сейчас такое количество мы продаем за день.

Министр здравоохранения рассказал, что будут делать с этой ситуацией.

- Поставлена задача - расширить выпуск защитных масок. Мы бы с удовольствием где-то их купили, чтобы сбить ажиотаж на спрос, но сегодня в большинстве стран экспорт масок запрещен. Поэтому мы рассчитываем на себя. До конца этой недели легкая промышленность должна выйти на производство миллиона масок в сутки. Это касается не только марлевых гигиенических масок, но и классических одноразовых. Поэтому, я думаю, проблему решим в течение этой недели.

Вопрос с антисептиками, говорит министр, на совещании тоже обсуждался.

- Наиболее эффективные антисептики - на основе спирта, - констатировал Владимир Караник. - Их ценообразование сейчас пересматривается. Задача поставлена жесткая: сделать антисептики доступными.

В списке дефицитных товаров оказался и парацетамол.

- За две недели была реализована 14-месячная потребность препарата, - провел параллели министр здравоохранения. - Трансплантологи мрачно шутят, что следующим этапом работы добавится у них. Потому что парацетамол в больших дозах гепатотоксичен. Бесконтрольный прием парацетамола или противогриппозных препаратов может нанести больший ущерб, чем коронавирусная инфекция.

Есть реальный риск, что кто-то отравится. Наверное, мы будем вводить ограничения на отпуск препаратов для безопасности пациентов.

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