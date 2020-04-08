В 15 районах на юге Беларуси введен запрет на посещение лесов

За сутки там произошло более 50 лесных пожаров

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– Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры, - говорят в Минлесхозе.

Такая погода провоцирует высокую пожарную опасность в лесах Беларуси. По этой причине Минлесхоз вводит запреты на посещение лесов. Они действуют уже в 15 регионах страны.

Это Брагинский, Наровлянский, Ельский, Мозырский, Житковичский, Лельчицкий, Петриковский, Ветковский, Жлобинский, Речицкий районы Гомельской области. Брестский, Каменецкий, Пинский и Столинский районы на Брестчине, а также Солигорский район в Минской области.

В ближайшее время такое же ограничение может быть введено и в других регионах.

По информации пресс-службы Минлесхоза, 8 апреля еще продолжается тушение крупного лесного пожара в Гомельской области. Там горит 300 га леса. В ликвидации возгорания участвуют лесная охрана, авиация МЧС - несколько сотен человек.