В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу

За игрой белоруссских футболистов следят теперь не на стадионах, а перед экранами по всему миру. Фото: ФК Славия

Играть будут в Мозыре и Бресте

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В Беларуси продолжают разыгрывать Кубок по футболу. Полуфинал состоится 8 апреля в двух городах - Мозыре и Бресте.

В 17.30 начнется матч мозырской «Славии» против БАТЭ. А в 19.30 обладатель Кубка прошлого сезона «Динамо-Брест» встретится с солигорским «Шахтером». Транслировать оба матча в прямом эфире будет телеканал «Беларусь 5», а также российский "Матч ТВ", который купил права на показ Кубка и чемпионата Беларуси по футболу.

Кстати, «Динамо-Брест» продавали виртуальные билеты на стадион, которые обещают виртуальное присутствие болельщиков на игре. Правда, как они собираются реализовать это, до начала матча не рассказывают.

Белорусский футбол во время пандемии коронавируса обрел, можно сказать, мировую популярность. В то время, когда в Европе все футбольные чемпионаты приостановили, европейцы стали следить за белорусами.

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