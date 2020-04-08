2020-04-08T17:09:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу

Играть будут в Мозыре и Бресте
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
За игрой белоруссских футболистов следят теперь не на стадионах, а перед экранами по всему миру. Фото: ФК СлавияЗа игрой белоруссских футболистов следят теперь не на стадионах, а перед экранами по всему миру. Фото: ФК Славия
Изменить размер текста:

В Беларуси продолжают разыгрывать Кубок по футболу. Полуфинал состоится 8 апреля в двух городах - Мозыре и Бресте.

В 17.30 начнется матч мозырской «Славии» против БАТЭ. А в 19.30 обладатель Кубка прошлого сезона «Динамо-Брест» встретится с солигорским «Шахтером». Транслировать оба матча в прямом эфире будет телеканал «Беларусь 5», а также российский "Матч ТВ", который купил права на показ Кубка и чемпионата Беларуси по футболу.

Кстати, «Динамо-Брест» продавали виртуальные билеты на стадион, которые обещают виртуальное присутствие болельщиков на игре. Правда, как они собираются реализовать это, до начала матча не рассказывают.

Белорусский футбол во время пандемии коронавируса обрел, можно сказать, мировую популярность. В то время, когда в Европе все футбольные чемпионаты приостановили, европейцы стали следить за белорусами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фанат в противогазе, полупустые трибуны: брестское «Динамо» показало атмосферу матча

«Мы одни играем за весь мир!» - говорит нападающий Артем Милевский. (читать далее)

Вся Европа следит за чемпионатом Беларуси. Больше смотреть нечего

Посмотрели, за кого болеют европейцы (читать далее)

Белорусский футбол в условиях коронавируса: «Лучше посмотреть на стадионе, чем в баре»

Поговорили с болельщиками, которые не боятся ходить на стадион, когда вокруг гуляет коронавирус (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить
В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу
Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию
Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу
В аварии на Могилевском шоссе пострадали два человека: там столкнулись 4 машины
«В приемном покое не видел много больных с носовыми платками». Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа
Медики рассказали, вырабатывается ли иммунитет у переболевших коронавирусом
Министр здравоохранения Караник: «На свежем воздухе надо бывать чаще, проветривать надо постоянно»
Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом
«В 12 ночи и 5 утра данные приходят на телефон». Главврач 6-й больницы о том, как быстро узнают результаты анализа
Министерство природы снова призывает не нести искусственные цветы на кладбище
Минздрав рассказал, можно ли верующим ходить в церковь на Пасху
«Прорабатываем вопрос административной ответственности». Министр здравоохранения о 600 белорусах, которые нарушают режим самоизоляции
Лукашенко про карантин и самоизоляцию: «Если хотите, давайте ужесточим требования»
Коронавирус в Брестской области 8 апреля 2020 года: в Бресте - 6 зараженных, в Лунинце - 17
В Островце подтверждены 15 случаев коронавируса у россиян, которые приехали на АЭС
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020 года: в стационаре 976 человек, 33 пациента на ИВЛ
Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в очках для зрения
В Каменецком районе пенсионер получил ожоги, когда тушил горящую траву
В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил подростка
Караник про случаи заражения медиков коронавирусом: «Мы усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров»
В Беларусь приехали три эксперта из ВОЗ
В Сморгонском районе подростки устроили пожар на чердаке и сбежали, ничего не сказав родителям
Остались одни печные трубы, как после войны: под Щучином из-за поджигателей травы сгорела деревня