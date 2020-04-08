2020-04-08T21:41:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

В первых матчах полуфинала Кубка Беларуси "Славия" обыграла БАТЭ, бресткое "Динамо" - "Шахтер"

Что творит "Славия"!
Захар ПЛАТОНОВ
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Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретились второй раз за сезон. НаБрестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретились второй раз за сезон. НаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу. В Мозыре «Славия» принимала борисовский БАТЭ. Матч интересен тем, что «Славия» в этом году уже обыгрывала и БАТЭ, и прошлогоднего чемпиона – брестское «Динамо».

В другом полуфинале брестское «Динамо» принимало солигорский «Шахтер». Команды тоже играли в этом году: динамовцы выиграли Суперкубок.

"Славия" вновь преподнесла сюрприз и обыграла БАТЭ - 1:0. Мяч забил Пантя. Причем, все по делу - мозыряне по игре смотрелись предпочтительнее. А БАТЭ проиграл три раза в последних четырех матчах. Брестское "Динамо" одолело "Шахтер" благодаря двум годам уже к 13-й минуте, отличились Нойок и Савицкий.

Напомним, чемпионат и Кубок Беларуси по футболу остаются едва ли не единственными в мире продолжающимися спортивными турнирами. Остальные соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса. АБФФ отмечает, что следит за ситуацией, которая остается контролируемой.

Но болельщиков на стадионы ходит все меньше. На прошлой неделе средняя посещаемость матчей третьего тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.

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Зато в мире начинают любить белорусский футбол.

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