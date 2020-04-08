Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить

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Мингорисполком утвердил план дополнительных мероприятий для профилактики и снижения распространения ОРВИ и COVID-19.

Что меняется?

Отменяются массовые мерпориятия, выставки, презентации, ярмарки, перестают работать читальные залы. В торговых центрах не будут проводиться дегустации и другие массовые мероприятия.

В детские сады родители могут не водить ребенка, при это плата за пропущенные дни начисляться не будет, а место за ребенком сохранится. Сотрудникам детсада не должны перемещаться по учреждению, а находиться только в пределах своей группы. Также рекомендуется «разобщить» детей.

Насчет школ тоже решение остается за родителями. Детей можно оставить дома. Те, кто будут находиться в школе, должны оставаться в своем классе.

Другим учреждениям образования, в том числе вузам, рекомендуется перейти на дистанционное обучение или обучение по индивидуальному плану.

В общежития запрещен вход посторонним.

В гостиницы заселять постояльцев можно на максимальном удалении друг от друга.

В подъездах предписывается проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Плановое обслуживание жилфонда и внутриквартирных сетей нужно перенести.

В кафе и ресторанах посетителей нужно рассаживать на расстоянии не менее 1,5м друг от друга. Так же и в кинотеатрах. Обязателен технологический перерыв для дезинфекции. Заказные массовые мероприятия (юбилеи, свадьбы, поминки) в кафе запрещены.

В церквях и костелах должна проводиться регулярная уборка и дезинфекция, в том числе икон и утвари.