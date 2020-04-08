2020-04-08T18:08:10+03:00
Минск
КП Беларусь

Компания ЭНЕРГО-ОИЛ купила для Минздрава Беларуси 50 тысяч тестов для диагностики коронавируса

Предприятие выпускает сигареты и устанавливает «Табакерки» по стране
Надежда БУТОВИЧ
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В Минске встретили груз с 50 тысячами тест-систем для COVID-19. Фото: Минздрав.В Минске встретили груз с 50 тысячами тест-систем для COVID-19. Фото: Минздрав.
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В пресс-службе белорусского Минздрава в официальном Telegram-канале сообщили о гуманитарном грузе, который для белорусов закупила отечественная компания.

Так в среду, 8 апреля, в Минск прибыл самолет на борту которого прибыло в Беларусь свыше 50 тысяч тестов для определения заразившихся COVID-19. Тесты закупили и передали Минздраву от имени компании ЭНЕРГО-ОИЛ. Широкой общественности компания знакома по «Табакеркам», установленным в крупных городах по стране, также компания выпускает табачные изделия, работает в сфере гостиничного бизнеса и финансов.

Тесты для Беларуси закупила компания ЭНЕРГО-ОЙЛ. Фото: Минздрав.

Тесты для Беларуси закупила компания ЭНЕРГО-ОЙЛ. Фото: Минздрав.

Тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции были закуплены в Китае, с вывозом медизделий из КНР, где сейчас это запрещено, помогло посольство Беларуси. Еще компания приобрела и готовит к доставке в Беларусь китайские ИВЛ и 200 тысяч масок-респираторов с высоким уровнем фильтрации - 95%. Общая сумма гумпомощи компании Минздраву составит около одного миллиона долларов США.

В Минздраве уточнили, что привезенные тесты равномерно распределят по лабораториям страны.

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Компания ЭНЕРГО-ОИЛ купила для Минздрава Беларуси 50 тысяч тестов для диагностики коронавируса
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