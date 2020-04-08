Фотофакт. В Венгрии для эвакуации белорусов открыли границу

В МИД рассказали, как прошло возвращение сограждан на родину

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В среду, 8 апреля, в пресс-службе белорусского МИДа рассказали об организации возвращения группы белорусов из Венгрии.

– Венгерские партнеры посодействовали в организации коридора «Röszke-Horgoš - Аэропорт Будапешта», далее прямой рейс «Белавиа» доставил 14 граждан Беларуси на родину и привез транзитом одного казаха, – пояснили в пресс-службе.

Для возвращающихся граждан открыли сухопутную границу. Фото: МИД.

Для того, чтобы белорусов пропустили через сухопутную границу, Владимир Макей, глава дипведомства РБ, лично позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

– Немногим ранее белорусская сторона помогала вернуться домой гражданам Венгрии. Такое взаимодействие является примером эффективного сотрудничества двух дружественных стран, – уточнили в МИД и поблагодарили за оперативность своих коллег из посольства Беларуси в Сербии.

На границе возвращающимся домой белорусам измерили температуру. Фото: МИД.

Кстати, как видно на фото белорусы пересекали границу и находились в аэропорту в медицинских масках, некоторые и в перчатках А на границе прошли термометрию.

Из аэропорта Будапешта белорусов привезли домой рейсом "Белавиа". Фото: МИД.

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