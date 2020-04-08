«Заламывал руки, хватал за шею»: в Верхнедвинске пациент напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи

Дебошира привезли в больницу с раной на голове, но вместо помощи вызвали наряд милиции

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Нападение на медиков произошло в Врехнедвинской центральной райбольнице 29 марта. Ночью на номер «103» позвонили из местного бара. Администратор рассказала, что один из посетителей перебрал с алкоголем, упал и разбил до крови голову.

– Прибывшие по вызову медики установили, что пострадал 50-летний водитель автопарка в Полоцке. Мужчина сел в машину скорой помощи, но по дороге начал вести себя агрессивно по отношению к медику: начал заламывать фельдшеру руки, хватать за шею. Женщина постучала через стекло водителю «скорой», попросила остановиться и пересела в кабину, – рассказали подробности инцидента в пресс-службе УВД по Витебской области.

Но хулиган не унимался, по дороге до больницы он пытался разбить стекло разделяющее салон и кабину. В приемном покое райболицы снова набросился на фельдшера. Медики позвонили в милицию.

– Прибывшие сотрудники РОВД задержали нарушителя. Установлено, что в больницу его доставили с опьянением в 1,3 промилле. Против мужчины возбудили уголовное дело. Еще он оплатит нанесенный ущерб – более 300 рублей, – добавили правоохранители.

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