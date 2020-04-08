Трагедия в Могилеве: на детской площадки умерла 7-летняя девочка

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В Могилеве во вторник, 7 апреля, на детской площадке скончалась семилетняя девочка. Об этом проинформировал местный ресурс Mogilev.online.

Очевидцы рассказали журналистам редакции, что смерть ребенка была скоропостижной. Трагедия произошла в одном из микрорайонов областного центра, так называемой Казимировке.

– Тело умершей девочки сначала завернули в покрывало, а затем положили в черный пакет с молнией, – пояснили читатели.

В Следственном комитете рассказали журналистам, что такое несчастье действительно произошло в Могилеве, и уточнили, что по предварительной информации смерть ребенка не имеет криминального характера.

– На данный момент ведется проверка по факту гибели 7-летней девочки на детской площадке. Предварительно, причиной смерти ребенка стала состояние ее здоровья: у девочки было врожденное заболевание сердца, – прокомментировала Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области.

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