2020-04-08T20:35:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Удрал за 300 километров: пропавшего в Ляховичах подростка нашли в Столинском районе

О подозрительном «хлопце» в милицию заявили сельчане
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
15-летний учащийся сбежал из общежития колледжа. Фото: МВД.15-летний учащийся сбежал из общежития колледжа. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» сообщала о розыске 15-летнего Никиты Кулинича, который 6 апреля ушел из общежития в Ляховичах и пропал без вести.

В среду, 8 апреля, милиция нашла беглеца. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

– Никита Кулинич найден, с ним все в полном порядке, – сообщили правоохранители.

И уточнили, что учащегося Ляховичского государственного аграрного колледжа обнаружили в Столинском районе.

– На подозрительного молодого человека обратили внимание жители деревни Бухличи, что на Столинщине. Сельчане позвонили в милицию и рассказали, что незнакомый парнишка ходит по селу и просит поесть у деревенских, – добавили в пресс-службе.

Интересно, что меньше чем за два дня молодой человек смог удалиться почти на 300 километров от точки отправления. Скорее всего он передвигался автостопом и пешком. Возможно, парень даже собирался как-то попасть на территорию Украины, так как Бухличи находятся совсем недалеко от белорусско-украинской госграницы. Что сказал о своих "подвигах" сам подросток, не уточняется.

Сейчас молодого человека уже передали на попечение родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

14-летний минчанин ушел из дома, чтобы пойти с девушкой на пикник.

Его искали несколько суток (подробности).

В Березинском районе шестиклассник взял с собой продукты, 100 рублей и ушел из дома.

Мальчика искали с милицией (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске на «зебре» сбили 2-летнего мальчика на самокате, мамы рядом не было
В первых матчах полуфинала Кубка Беларуси "Славия" обыграла БАТЭ, бресткое "Динамо" - "Шахтер"
В Лунинце выпившая женщина угнала Audi и врезалась на ней в столб
Стало известно, сколько в Беларуси заплатят медикам, которые заразились коронавирусом от пациента
Удрал за 300 километров: пропавшего в Ляховичах подростка нашли в Столинском районе
Трагедия в Могилеве: на детской площадки умерла 7-летняя девочка
«Заламывал руки, хватал за шею»: в Верхнедвинске пациент напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи
Фотофакт. В Венгрии для эвакуации белорусов открыли границу
Компания ЭНЕРГО-ОИЛ купила для Минздрава Беларуси 50 тысяч тестов для диагностики коронавируса
В 15 районах на юге Беларуси введен запрет на посещение лесов
Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить
В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу
Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию
Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу