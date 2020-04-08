Удрал за 300 километров: пропавшего в Ляховичах подростка нашли в Столинском районе

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Ранее «Комсомолка» сообщала о розыске 15-летнего Никиты Кулинича, который 6 апреля ушел из общежития в Ляховичах и пропал без вести.

В среду, 8 апреля, милиция нашла беглеца. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

– Никита Кулинич найден, с ним все в полном порядке, – сообщили правоохранители.

И уточнили, что учащегося Ляховичского государственного аграрного колледжа обнаружили в Столинском районе.

– На подозрительного молодого человека обратили внимание жители деревни Бухличи, что на Столинщине. Сельчане позвонили в милицию и рассказали, что незнакомый парнишка ходит по селу и просит поесть у деревенских, – добавили в пресс-службе.

Интересно, что меньше чем за два дня молодой человек смог удалиться почти на 300 километров от точки отправления. Скорее всего он передвигался автостопом и пешком. Возможно, парень даже собирался как-то попасть на территорию Украины, так как Бухличи находятся совсем недалеко от белорусско-украинской госграницы. Что сказал о своих "подвигах" сам подросток, не уточняется.

Сейчас молодого человека уже передали на попечение родителей.

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