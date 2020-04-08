Стало известно, сколько в Беларуси заплатят медикам, которые заразились коронавирусом от пациента

В зависимости от тяжести протекания заболевания медики получат от 600 до 5000 белорусских рублей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали о материальной помощи, которую от ФПБ получат белорусские медики. Такая информация опубликована на сайте федерации.

Однако уточняется, что матпомощь получат далеко не все медработники, а только те врачи или медсестры (Прим.: иные работники медорганизаций), которые заболели коронавирусом из-за контактирования с зараженным COVID-19.

– Для того, чтобы получить денежную компенсацию медикам необходимо заполнить специальную форму от профсоюзной организации по месту работу и приложить к заявлению больничный (листок нетрудоспособности). Затем им будет в зависимости от тяжести заболевания выплачена матпомощь в размере от 600 до 5 тысяч белорусских рублей, – уточнили в ФПБ.

При этом в федерации пообещали, что деньги они уже готовы выплачивать и начисления будут переводиться оперативно, без проволочек и посредников. Это обеспечивается правилами профсоюзного страхования. Уточняется, что средства будут выделяться из созданного при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения фонда. Средства в фонд для медиков солидарно перечисляют все отраслевые профсоюзы, инициативу поддержал и Александр Лукашенко.

– Кроме того, сейчас во всех профсоюзных организациях созданы так называемые «кассы взаимопомощи». Профструктуры отказываются от расходов не первой степени важности и перечисляют средства в эти кассы. Деньги будут получать нуждающиеся с тяжелым материальны положением, – добавили в ФПБ.

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