В Лунинце выпившая женщина угнала Audi и врезалась на ней в столб
На днях в Лунинце в ДТП на старенькой «Ауди» попала автоугонщинца. Подробности 8 апреля сообщили в пресс-службе МВД.
История началась с пьяных посиделок в одном из частных домов в райцентре. Пока компания молодежи отдыхала, к дому соседа подъехала не новая «Ауди», и водитель зашел в дом. К тому моменту у компании закончилась выпивка и одна из гостей, 30-летняя женщина, вызвалась отправиться в магазин за алкоголем.
– На улице фигурантка увидела припаркованную машину, которая к тому же оказалась незапертой и с ключом в замке зажигания. Подозреваемая села за руль, завела машину и поехала в магазин. Однако у угонщицы не было ни водительских прав и навыков вождения и, не проехав и полкилометра, она оказалась в кювете, где въехала в столб, – пояснили в пресс-службе.
Прибывшие по вызову хозяина иномарки госавтоинспекторы застали злоумышленицу на месте аварии. В отношении лунинчанки следователи возбудили уголовное дело.
Как пояснили в пресс-службе, по статистике подавляющее большинство автоугонщиков это все же обычно мужчины.
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