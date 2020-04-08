2020-04-08T22:10:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на «зебре» сбили 2-летнего мальчика на самокате, мамы рядом не было

Мальчика доставили в больницу [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Мама мальчика сказала, что обычно ее 2-летний сын на красный на дорогу не выезжал. Фото: ГАИ Минск.Мама мальчика сказала, что обычно ее 2-летний сын на красный на дорогу не выезжал. Фото: ГАИ Минск.
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О ДТП с двухлетним пешеходом пресс-служба ГАИ Минска сообщила в официальном Telegram-канале. Авария произошла в среду, 8 апреля, на улице Пономаренко рядом с 52 домом.

– 52-летний водитель «Фольксвагена» ехал со стороны улицы Бельского в сторону Тимошенко. В какой-то момент перед машиной на красный сигнал светофора для пешеходов выехал на «зебру» двухлетний мальчик на самокате. Наезда избежать не удалось, – пояснили в пресс-службе.

Водитель "Фольксвагена" наехал на ребенка. Фото: ГАИ Минск.

Водитель "Фольксвагена" наехал на ребенка. Фото: ГАИ Минск.

Очевидцы рассказали, что в момент наезда ребенок был совершенно один на проезжей части, рядом взрослых не было.

– Мама сказала правоохранителям, что обычно на красный свет ее 2-летний ребенок на дорогу не выбегает. Мальчика с «закрытой травмой колена» доставили в больницу, – уточнили в ГАИ.

По факту аварии идет проверка. В ГАИ напомнили, что родителям нельзя оставлять детей без присмотра рядом с дорогой. А для водителей появление ребенка рядом с проезжей частью – сигнал об опасности.

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