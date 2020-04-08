2020-04-08T22:34:01+03:00
Общество
КП Беларусь

От новорожденного лемура, которого назвали COVID, в зоопарке отказалась мать-лемуриха

Малыша выкармливают сотрудники зоопарка [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Брошенного лемурчика с ложечки выкармливают работники зоопарка. Фото: стоп-кадр.Брошенного лемурчика с ложечки выкармливают работники зоопарка. Фото: стоп-кадр.
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В Инстаграме сафари-парка Краснодара сообщили радостную новость о новом питомце.

– 5 апреля у нас родился маленький лемур. К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился, – пояснила администрация парка в соцсетях.

Имя, которое выбрали сотрудники зоопарка для лемурчика, вызвало волну неоднозначных комментариев. Одни умиляются, мол, какой миленький малыш, и мечтают поскорее оказаться в зоопарке сразу же, как только закончиться период карантина. У других же «вирусное имя» вызвало лишь негативные эмоции: «Имя Covid будет вызывать отвращение. Об этом времени хочется забыть. И не вспоминать. Бедный малыш и мать отказалась и болячкой назвали!».

А вам такое имя кажется оригинальным и милым?

Напомним, в России карантин из-за пандемии коронавируса продлили пока до 30 апреля.

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"У нас позавчера родился маленький лемур. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился.
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