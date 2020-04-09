Белорусы массово разбирают «Флустоп», который помогает от гриппа

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По данным онлайн-справочников наличия лекарств в аптеках, препарат «Флустоп» стремительно исчезает с прилавков. Это лекарство содержит вещество осельтамивир и является белорусским аналогом «Тамифлю», которым спасались от пневмоний и свиного гриппа в 2009 году.

Например, в Гомеле утром 8 апреля «Флустоп» был в наличии более чем в 100 аптеках, а в конце дня - всего в 22.

- Нету, разобрали. Зачем люди его раскупают, ведь «Флустоп» не помогает при коронавирусе - только при гриппе! На базе осталось 200 упаковок на всю область - вряд ли к нам его уже привезут, - ответили в государственной аптеке в центре города.

Как стало известно «КП», именно «Флустоп» сейчас часто назначают врачи пациентам, которые жалуются на температуру и другие проявления болезни. Объясняют это тем, что кроме коронавируса ходит сейчас и обычный грипп, который тоже вызывает вирусную пневмонию. Эту версию подтверждает то, что не у всех, кто поступает в больницы с воспалением легких, находят COVID-19. Также «Флустопом» комплектуют больницы.

Белорусы массово разбирают «Флустоп»

По данным на раннее утро четверга, «Флустопа» не было в аптеках Витебска и Гродно, в Минске - всего одна упаковка и лишь в одной аптеке. В Могилеве препарат был в двух аптеках, в Бресте - в семи. Соответственно, больше всего «Флустопа» осталось в Гомеле - в 22 аптеках.

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